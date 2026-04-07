5 mil eventos delictivos en Guayaquil terminaron con captura de sospechosos

Monitero de cámaras de Segura EP terminó con la captura de dos sospechosos del asesinato en un complejo deportivo del Guasmo sur de Guayaquil.

Hace casi dos meses, la Policía intervino la empresa municipal Segura EP, cuyas cámaras de monitoreo se convierten en pieza clave para la detención de delincuentes en Guayaquil.

Desde el 15 de febrero de 2026, 5 mil eventos delictivos registran cierre exitoso, es decir, que se logró la captura de sospechosos en esos casos.

Uno de los más recientes terminó con dos aprehendidos por el crimen en un complejo deportivo del Guasmo, sur de la ciudad.

En ese seguimiento, las cámaras de Segura EP siguieron el rastro a dos vehículos presuntamente implicados en el asesinato, además de los dos capturados.

Otros casos figuran en la lista, como la aprehensión de la mujer con 40 explosivos en el parqueadero de un centro comercial del norte de la urbe.

Las cámaras de videovigilancia también le siguen la pista a actos de delincuencia común, principalmente en avenidas del centro de la ciudad, como la Machala y la Quito. También ha contribuido para desarticular a bandas dedicadas al secuestro y a la extorsión en Guayaquil.