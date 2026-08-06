Uruguay anuncia a Diego Forlán como DT tras salida de Bielsa

Diego Forlán asumirá la dirección técnica de la selección absoluta de Uruguay y de la categoría Sub-20, informó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), menos de dos meses después de decepcionar en el Mundial de la mano de Marcelo Bielsa.

Líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite del fútbol, con un cuarto puesto en Sudáfrica 2010, el exdelantero dirigirá los amistosos que en setiembre, octubre y marzo dispute un equipo charrúa que está en fase de reconstrucción tras el fracaso en Norteamérica 2026.

"Diego Forlán vuelve a casa" para estar "a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor", señala el escueto mensaje difundido por la AUF.

El acuerdo con el exfutbolista - balón de oro en el Mundial de Sudáfrica 2010- se cerró tras semanas de negociación.

El contrato marcaría una conducción técnica interina en la selección absoluta, pero con la puerta abierta a prolongar el vínculo, comentaron a la AFP fuentes de AUF días atrás.

Uruguay sufrió un duro revés en el Mundial debido a inesperados empates ante Arabia Saudita (1-1) , Cabo Verde (2-2) y una derrota 1-0 ante la campeona España.

Vuelta a casa

Un opaco Federico Valverde en el mediocampo, un Darwin Núñez sin peso en ofensiva y un errático Fernando Muslera en el arco fueron parte de una apuesta del excéntrico timonel argentino que será recordada como una de las más pobres en la historia mundialista del bicampeón (1930 y 1950).

La elección de Forlán genera incertidumbre y expectativas a la par, en una afición que idolatra la carrera del exdelantero pero que tiene escasas referencias para decodificar su perfil de entrenador.

El exdelantero colgó los botines a los 40 años en 2019 y se estrenó como entrenador en la temporada 2020 con el popular Peñarol de Montevideo. Apenas 11 partidos después dejó el cargo por magros resultados.

Su otra experiencia en el banquillo se dio en 2021 cuando estuvo durante 12 partidos al frente de Atentas de San Carlos, en la Segunda División del fútbol uruguayo

Armador del renacer celeste

Con un diminuto recorrido como entrenador, Forlán encandila por una exitosa carrera como delantero que inició en Independiente de Argentina.

Armador del ataque y goleador del equipo con cinco tantos, Forlán guió a la Celeste a un despertar, tras décadas de ostracismo.

Dirigido por Oscar Tabárez, junto a Luis Suárez y Edinson Cavani formaron un tridente ofensivo que en 2011 tuvo su premio al conquistar en Argentina -con dos goles del '10' en la final- la decimoquinta Copa América en la historia del equipo charrúa.

Tercer goleador histórico de Uruguay con 36 tantos, detrás del Pistolero Suárez y del Matador Cavani, 'Cachavacha' completó en esa Copa América una saga familiar al ser el tercero, tras su padre y su abuelo como DT, en levantar el máximo torneo de selecciones del fútbol sudamericano.

Reconocido por su trato cordial y lejano a la polémica, el Diego uruguayo lamentó tras la eliminación de la Celeste en Norteamérica que el equipo no llegó de la mejor manera.

"Ya veníamos con problemas internos", soltó el exjugador en un programa del exjugador argentino Kun Agüero.

En ese programa reconoció sus ganas de dirigir a su selección y que prefería un DT uruguayo, aunque reconoció que en su momento no discrepó con la llegada del exentrenador de Argentina y Chile.

'Pichichi' por dos

La consagración de Forlán llegó mucho antes en sus clubes que en su selección. Tras destacar por su goleo con Independiente argentino desembarcó en el Manchester United.

La Premier League dio paso a la LaLiga donde fue máximo artillero "Pichichi" del torneo y Bota de oro de Europa en dos ocasiones: en su temporada estreno en España (2004-2005) con el humilde Villareal y en LaLiga 2008-2009 como líder del ataque del Atlético Madrid.

Con el 'Atleti' conquistó la Europa Legue (2009-2010), su mayor logro europeo tras formar parte del plantel del Manchester United que ganó la Premier 2002-2003.

En 2011 arribó al Inter de Milan y tras una temporada en Italia retornó a Sudamérica para disputar más de 40 partidos con el Inter de Porto Alegre.

Cerezo Osaka de Japón en 2014, Peñarol, el equipo del que se declaró hincha, en 2015, Mumbai City FC en 2017 en India y el Kitchee SC de Hong Kong completaron la carrera de uno de los futbolistas más destacados de la rica historia del fútbol uruguayo.