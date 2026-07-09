Agente y sospecho resultan heridos tras enfrentamiento armado en Montecristi

Agente y sospecho resultan heridos tras enfrentamiento armado en Manabí, este 8 de julio.

Un operativo de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE) en el cantón Montecristi, Manabí, terminó con un agente policial herido, un presunto integrante de una organización delictiva baleado y tres personas detenidas.

La intervención se desarrolló el 8 de julio, con el fin de desarticular a un grupo investigado por presuntos delitos de secuestro y extorsión.

Según información, las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano que aseguró haber recibido amenazas y exigencias de pago por USD 30 000 para evitar un atentado contra su vida.

Intercambio de balas entre sospechosos y agentes

Los sospechosos, además, habrían disparado en dos ocasiones contra su vivienda e intentado secuestrarlo.

Durante el procedimiento, los agentes fueron recibidos con disparos por parte de los ocupantes del lugar, lo que desencadenó un intercambio de balas.

Como resultado, un servidor policial de la UNASE recibió un impacto de bala en la rodill y fue trasladado a una casa de salud.

Investigaciones continúan

En respuesta al ataque, los policías también dispararon a uno de los presuntos implicados, quien resultó herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

El sospechoso fue identificado como Cristhian Fernando V. P., de 20 años. Junto a él fueron aprehendidos Rony José M. P., de 19 años, y Maykelis Jhonny P. B., de nacionalidad venezolana.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer si existen más integrantes de la presunta organización criminal.