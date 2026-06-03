Hombre asesinó a un adulto mayor mientras dormía, en Ambato

Hombre fue sentenciado a 40 años por asesinar a adulto mayor en Ambato

Un hombre fue condenado a 40 años de prisión por asesinar a un adulto mayor mientras dormía al interior de un centro deportivo, en Tungurahua.

El hecho sucedió el 27 de octubre de 2025, en Ambato. Según información de Fiscalía el ciudadano Danier Danilo M. atacó con un arma blanca al adulto de 65 años.

El sentenciado fue hallado con las evidencias

De acuerdo con el testimonio de la médica legista, la víctima, que se encontraba en indefensión, falleció de manera violenta a causa de dos heridas provocadas por un arma cortopunzante.

Las investigaciones también determinaron que, tras cometer el crimen, el sentenciado abandonó el lugar portando objetos en sus manos.

Posteriormente, autoridades lo localizaron y encontraron en su poder prendas con manchas de sangre y dos cuchillos, que estaban dentro de una mochila.