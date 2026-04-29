Hombre fue atado a un árbol en Chaullabamba, Cuenca

Un hombre fue atado a un árbol en Chaullapamba, Cuenca.

Un hombre fue capturado y atado a un árbol en la Av. Del Bombero, sector Challuabamba, al norte de Cuenca. El hecho ocurrió el martes 28 de abril del 2026.

Se conoce que el hombre intentó robar sus pertenencias a un transeúnte que circulaba por el lugar, pero fue capturado por moradores del sector.

Los ciudadanos lo capturaron e intentaron hacer justicia por su cuenta. Lo ataron a un árbol mientras esperaron el arribo de la Policía Nacional.

Los agentes de seguridad llegaron al sitio, desamarraron al hombre, lo arrestaron y lo trasladaron a una dependencia policial para continuar con el proceso legal.