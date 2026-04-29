Militares usan drones para decomisar combustible en Lago Agrio

La operación incluyó el uso de tecnología con drones en Sucumbíos

Una operación militar en la Amazonía ecuatoriana dejó combustible ilegal decomisado y un vehículo retenido.

El hallazgo se produjo en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en medio de controles contra el contrabando en la frontera norte.

Operativo en zona fronteriza

La intervención se realizó en Lago Agrio, donde personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutó un despliegue para ubicar cargamentos irregulares de combustible.

La acción se enfocó en rutas usadas para actividades ilegales en la región.

Uso de drones para ubicar el cargamento

Según las imágenes difundidas este 29 de abril de 2026, los militares utilizaron drones de vigilancia para rastrear un camión sospechoso.

La tecnología permitió ubicar el vehículo en una vía de segundo orden, donde fue encontrado abandonado.

OPERACIÓN MILITAR DECOMISA COMBUSTIBLE EN SUCUMBÍOS#Sucumbíos | En Lago Agrio, personal militar ejecutó una operación que permitió decomisar combustible ilegal y retener un vehículo.#FFAAContigo#EcuadorUnaSolaFuerza pic.twitter.com/XIuZkZOyeS — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) April 29, 2026

Dentro del automotor se hallaron varios galones llenos de combustible, presuntamente destinados al contrabando.

Este operativo se suma a los controles en Sucumbíos, una provincia clave por su cercanía con la frontera.