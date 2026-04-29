Militares usan drones para decomisar combustible en Lago Agrio
Las Fuerzas Armadas decomisaron combustible de contrabando en Lago Agrio, Sucumbíos, este 29 de abril de 2026.
La operación incluyó el uso de tecnología con drones en Sucumbíos
Fuerzas Armadas
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 13:06
Una operación militar en la Amazonía ecuatoriana dejó combustible ilegal decomisado y un vehículo retenido.
El hallazgo se produjo en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en medio de controles contra el contrabando en la frontera norte.
Operativo en zona fronteriza
La intervención se realizó en Lago Agrio, donde personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutó un despliegue para ubicar cargamentos irregulares de combustible.
La acción se enfocó en rutas usadas para actividades ilegales en la región.
Uso de drones para ubicar el cargamento
Según las imágenes difundidas este 29 de abril de 2026, los militares utilizaron drones de vigilancia para rastrear un camión sospechoso.
La tecnología permitió ubicar el vehículo en una vía de segundo orden, donde fue encontrado abandonado.
Dentro del automotor se hallaron varios galones llenos de combustible, presuntamente destinados al contrabando.
Este operativo se suma a los controles en Sucumbíos, una provincia clave por su cercanía con la frontera.
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