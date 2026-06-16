Hombre recibe disparo al intentar evitar el robo de su moto en Quito

Un asalto se registró en la Ferroviaria al sur de Quito.

Cámaras de seguridad captaron un violento robo en Quito. El hecho sucedió la noche del lunes 15 de junio en el sector de La Ferroviaria, la sur de la ciudad.

De acuerdo con las grabaciones, cerca de cinco asaltantes que se trasladaban en un vehículo rojo interceptaron a una pareja que se movilizaba en una motocicleta.

Asaltantes dispararon a joven

Al momento del asalto, uno de los ocupantes de la moto intentó enfrentarse a uno de los sujetos quien estaba armado y lo amenazaba constantemente.

Durante el enfrentamiento, la mujer pidió ayuda a gritos, sin embargo, los asaltantes lograron llevarse la moto.

Además, uno de ellos disparó contra el joven que intentaba recuperar su vehículo, tras recibir el ataque cayó herido.