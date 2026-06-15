Mujer muerta hallada en un hostal de Jaramijó, Manabí

Una mujer fue hallada muerta en una hostal de Jaramijó, en Manabí.

Las autoridades de Manabí hallaron a una mujer muerta dentro de una habitación de una hostal en Jaramijó, este lunes 15 de junio de 2026.

La mujer de 68 años fue hallada sola dentro de una habitación, a pesar de haber ingresado al hostal acompañada de un hombre.

De acuerdo con información de medios locales, la pareja habría llegado al lugar de hospedaje a bordo de una vehículo tipo tanquero.

Sin embargo, cuando las autoridades acudieron a la hostal, la mujer ya se encontraba sola y sin signos vitales.

El vehículo tampoco ha sido hallado por la Policía Nacional, que acudió al sitio para levantar indicios del crimen.

No se ha detallado si la mujer fue hallada con signos de violencia u otros detalles.

Se desconoce el paradero del hombre, mientras las autoridades investigan las causas de la muerte de la mujer identificada como Ramona Dorila Lucas Mero.

Uniformados de la Policía Nacional acordonaron la escena y levantaron el cadáver para trasladarlo a la morgue para los trámites respectivos.