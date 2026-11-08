Hombre intentó robar un camión de la empresa en la que trabajó y fue capturado en Quito

Exempleado de una empresa asaltó uno de los camiones repartidores de la entidas, juntos a otros dos sospechosos de otros asaltos en el Valle de los Chillos.

Un intento de asalto y robo perpetrado contra un camión repartidor de una empresa fue frustrado la tarde del sábado 7 de noviembre de 2026, alrededor de las 16:00, en el sector de Conocoto Norte, en el Valle de Los Chillos.

Según informó el teniente coronel Segundo Carrillo, la alerta oportuna de los vecinos permitió la rápida intervención de la Policía Nacional, logrando la captura en delito flagrante de uno de los sospechosos.

De acuerdo con el relato del conductor y sus ayudantes, tres hombres interceptaron el vehículo en las calles Lizardo García y Catalina Herrera.

Los antisociales agredieron a la tripulación con golpes y amenazas con armas de fuego, exigiéndoles las llaves de la caja fuerte del vehículo.

Planificación y nexo con exempleado

El conductor reconoció de inmediato a uno de los atacantes como Luis Vicente C., un exempleado y antiguo compañero de labores.

Al haber formado parte de la empresa, el sospechoso conocía la perfección las rutas y la ubicación del dinero, según las autoridades.

Los sospechosos encerraron a los tres trabajadores en la parte posterior del camión e intentaron escapar llevándose el automotor.

El sospochoso fue detenido por la Policía Nacional, mientras que sus cómplices huyeron con dinero en efectivo a bordo de un vehículo gris. Policía Nacional

Reacción ciudadana y captura del sospechoso

Sin embargo, los delincuentes no pudieron maniobrar el camión para ponerlo en marcha.

Los gritos de auxilio alertaron a los moradores del sector,quienes salieron masivamente en defensa de los repartidores y lanzaron objetos contundentes para impedir la huida.

La turba logró retener al exempleado mientras el resto de involucrados huyó del lugar.

Sustracción de valores y procedimiento policial

Los antisociales lograron sustraer aproximadamente USD 1 300 en efectivo y equipos celulares de la empresa y del conductor.

Los gendarmes detuvieron al implicado, mientras los afectados recibían atención prehospitalaria de los equipos de emergencia.

Causaban terror en el Valle de los Chillos

De acuerdo con la Policía Nacional, el vehículo donde se movilizaban los sospechosos fue captado por varias cámaras de seguridad de la zona.

En los videos se observa el asalto y robo a ciudadanos que transitan por la calles, como también, el intento de robo a otros ciudadanos.

Los sospechosos del asalto a un camión se movilizaban en un vehículo gris, con caracteristicas similares a uno que ha sido captado robadno en el Valle de los Chillos. Captura de pantalla

Por medio de este vehículo, perfilan a sus víctimas en la vía pública para luego con amenzas y el uso de armas de fuego y cortopunzantes, quitarles todo.