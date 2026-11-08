Capturan a presunto integrante de Los Lobos con más de 600 gramos de droga en Quito

La Policía Nacional ejecutó el operativo 'Enjambre' en el sector de La Argelia, logrando la captura de un presunto miembro de 'Los Lobos'.

La Policía Nacional ejecutó el operativo denominado 'Enjambre' en el sector de La Argelia, al sur de Quito, permitiendo la aprehensión de un ciudadano vinculado al narcotráfico y el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización.

Según informó el mayor Juan Bedon Correa, jefe subrogante del Distrito de Policía Eloy Alfaro, el procedimiento policial se desarrolló mediante un allanamiento, registro e inspección en un inmueble ubicado en las calles El Paraíso.

Droga oculta en un dormitorio

Durante la intervención táctica en el domicilio, los servidores policiales del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y de la Dirección General de Investigación (DGI) localizan varias fundas y envolturas al interior de un dormitorio.

Tras las pruebas preliminares de identificación de campo, los agentes confirmaron que las evidencias correspondían a marihuana y cocaína.

En total, el decomiso sumó 611 gramos de sustancias sujetas a fiscalización (367 gramos de marihuana y 244 gramos de cocaína), además de la retención de siete teléfonos celulares de distintas marcas.

Más de 600 gramos de sustancias sujetas a fiscalización y varios terminales móviles fueron decomisados ​​durante el allanamiento en Quito. Policía Nacional

Historial del aprehendido

El detenido fue identificado como Marcos Vinicio TT, de 37 años y de nacionalidad ecuatoriana.

Los registros del sistema de inteligencia policial revelaron que el ciudadano registra cuatro antecedentes previos por el delito de tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización.

Asimismo, los informes preliminares lo señalan como presunto integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) conocido como Los Lobos.

El aprehendido y todos los indicios recabados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras que las sustancias ingresaron a las bodegas de Antinarcóticos bajo cadena de custodia para continuar con las investigaciones.