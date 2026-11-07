Alcaldesa de Santa Elena se pronunció tras violenta incursión de grupo armado en su vivienda

La madrugada del 7 de noviembre de 2026, Santa Elena se vio sacudido por un grave acontecimiento que generó inmediata alarma.

Un comando compuesto por entre 15 y 30 individuos armados, con el rostro cubierto y portando vestimenta de tipo militar, violentó la seguridad de un inmueble vinculado a la alcaldesa María del Carmen Aquino Merchán en el barrio Los Girasoles.

Los incursores irrumpieron con el objetivo explícito de ubicar a la funcionaria y a su esposo, generando momentos de alta tensión e incertidumbre entre los presentes.

Ante estos hechos, la alcaldesa emitió un pronunciamiento oficial a través de los canales institucionales para fijar postura y denunciar la gravedad de lo sucedido.

En su comunicado, Aquino fue tajante al señalar que ni ella ni su núcleo familiar habían recibido notificación, citación ni orden judicial alguna que justificara o respaldara legalmente el despliegue de un operativo de tal magnitud.

La autoridad cantonal rechazó categóricamente la irrupción, calificándola como un acto arbitrario que vulnera las garantías constitucionales básicas.

El balance de la incursión dejó secuelas directas en la integridad de la familia de la alcaldesa, a pesar de que ella no se encontraba en el sitio durante el suceso.

La suegra de la primera autoridad municipal tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario tras sufrir una descompensación severa provocada por el impacto emocional del asalto.

Asimismo, se reportó la agresión física contra uno de sus sobrinos, quien fue sometido violentamente por los desconocidos mientras estos inspeccionaban el inmueble.

Frente a la gravedad de la situación, la alcaldesa hizo un llamado urgente y enérgico a las máximas autoridades de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado.

En su mensaje, enfatizó que "Santa Elena merece una respuesta" y exigió celeridad en las investigaciones para identificar, ubicar y procesar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado contra la seguridad institucional del cantón. Aquino reiteró que no se puede permitir la impunidad ni la intimidación hacia las autoridades legítimamente electas.

Este acontecimiento ha elevado la preocupación por la seguridad en la provincia de Santa Elena, donde diversos sectores sociales y políticos han expresado su solidaridad con la alcaldesa.

Las instituciones del Estado se encuentran bajo presión para esclarecer si se trató de una acción de la delincuencia organizada o de una estructura paramilitar, mientras se refuerzan los esquemas de protección para la funcionaria y los edificios gubernamentales de la localidad.