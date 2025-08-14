Esto se sabe del hallazgo de un hombre sin vida en el sector de Guápulo, en Quito

La Policía investiga el asesinato de un hombre, que fue hallado en el sector de Guápulo.

Conmoción en Quito por el hallazgo del cuerpo de un hombre con múltiples disparos. La víctima fue hallada sin vida la tarde del miércoles 13 de agosto del 2025.

El hombre fue encontrado entre la maleza, a pocos metros del antiguo puente de Guápulo, por una mujer que transitaba por el sector.

Al percatarse de la presencia del cadáver, la mujer alertó a la Policía. Los uniformados siguieron un sendero hasta ubicar el cuerpo, que presentaba alrededor de ocho heridas de proyectil, según Primicias

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima habría sido asesinada en otro lugar y posteriormente abandonada en el sector de Guápulo. Esta muerte violenta está en investigación.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) realizaron el levantamiento del cuerpo, recogieron indicios y abrieron una investigación para determinar las causas de la muerte.