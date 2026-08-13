Hombres dispararon contra las instalaciones de la Capitanía de Posorja.

Un atentado con arma de fuego se registró la noche del miércoles 12 de agosto en contra de las instalaciones de la Capitanía de Puerto de Posorja, parroquia rural de Guayaquil.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:15, cuando efectivos de la Policía Nacional patrullaban en el sector comercial de Posorja.

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De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, los uniformados escucharon una serie de detonaciones procedentes de la zona del muelle.

Al desplazarse al sitio, los agentes tomaron contacto con el oficial encargado de Operaciones de la Capitanía.

Hombres dispararon contra las instalaciones contra la Capitanía de Posorja.

Daños en las oficinas y levantamiento de evidencias

El oficial a cargo de las operaciones de la Capitanía confirmó a la Policía que dos hombres descendieron de un vehículo estacionado en los exteriores del recinto.

Luego, dispararon de manera reiterada hacia la infraestructura antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las balas impactaron directamente en la fachada del edificio, provocando el colapso y daños materiales en las ventanas de la zona de oficinas.

A pesar de la ráfaga de disparos, las autoridades confirmaron que no se registró personal militar ni civiles heridos.

En la escena del crimen, los peritos policiales hallaron múltiples vainas percutidas .

Al punto acudieron unidades tácticas de Reacción del Distrito Progreso y personal de la Policía Judicial (PJ) para el levantamiento de los indicios balísticos.

El caso fue notificado de inmediato al ECU-911 para coordinar el cerco de seguridad en los accesos a la parroquia.

La Policía Nacional y la Armada del Ecuador informaron que mantienen operativos en la zona para identificar el vehículo involucrado y dar con el paradero de los atacantes.