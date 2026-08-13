¿Hasta cuándo son las matrículas para el período 2026-2027 en la Sierra y Amazonía?

Los estudiantes volverán a clases a partir del 1 de septiembre con un calendario escalonado de ingresos.

El cronograma de matrículas para el año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía contempla varias fechas, según el nivel educativo y el tipo de trámite. Las matrículas ordinarias estarán habilitadas hasta el 18 de agosto de 2026, mientras que las matrículas extraordinarias se extenderán hasta el 28 de enero de 2027.

El Ministerio de Educación estableció el calendario para las instituciones educativas fiscales con el objetivo de organizar el ingreso de estudiantes al nuevo año lectivo, que comenzará en septiembre.

El proceso contempla matrículas para hermanos, matrículas ordinarias y, posteriormente, una etapa extraordinaria.

Fechas para las matrículas

De acuerdo con el cronograma, las matrículas ordinarias se desarrollan entre el 12 y el 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el nivel educativo:

12 de agosto: Inicial, grupos de 3 y 4 años

Inicial, grupos de 3 y 4 años 13 de agosto: Preparatoria, correspondiente a primero de grado.

Preparatoria, correspondiente a primero de grado. 14 de agosto: Educación General Básica Elemental, de segundo a cuarto grado.

Educación General Básica Elemental, de segundo a cuarto grado. 15 de agosto: Educación General Básica Media, de quinto a séptimo grado.

Educación General Básica Media, de quinto a séptimo grado. 16 de agosto: Educación General Básica Superior, de octavo a décimo grado.

Educación General Básica Superior, de octavo a décimo grado. 17 de agosto: Bachillerato, primero, segundo y tercer curso.

Bachillerato, primero, segundo y tercer curso. 18 de agosto: todos los grados y cursos.

En las jornadas del 12 al 17 de agosto, el trámite está previsto con número de cédula de identidad. Para el 18 de agosto se contempla una jornada para todos los grados y cursos con o sin número de cédula de identidad, según el cronograma difundido.

El Ministerio de Educación también ha informado que las matrículas ordinarias para el régimen Sierra-Amazonía estarán habilitadas hasta el 18 de agosto.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las matrículas?

Una vez concluida la etapa ordinaria, el proceso no termina. El cronograma contempla un período de matrículas extraordinarias desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027.

Esta etapa está destinada a atender a estudiantes que no pudieron completar su matrícula durante el período ordinario, de acuerdo con las condiciones y disponibilidad establecidas por el sistema educativo.

Por lo tanto, la fecha máxima prevista en el cronograma para completar una matrícula extraordinaria es el 28 de enero de 2027.

¿Cuándo empiezan las clases?

El año lectivo 2026-2027 en Sierra y Amazonía comenzará de manera escalonada desde el 1 de septiembre de 2026. El ingreso se distribuirá por niveles para evitar la incorporación simultánea de todos los estudiantes.

Las familias que todavía no han completado el proceso deben revisar la fecha correspondiente al nivel educativo del estudiante y realizar el trámite dentro del plazo establecido.

Para las instituciones fiscales, el proceso de matrículas y traslados se gestiona mediante la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación.