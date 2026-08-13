En el marco del Plan de Seguridad para Quito, alrededor de 200 efectivos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de intervención en el sector de San Roque.

Según las autoridades, se trata de una zona identificad como un "núcleo de letalidad" en el centro de Quito, con el objetivo de frenar delitos como el microtráfico y la extorsión.

Durante la incursión, los uniformados ingresaron a un inmueble que presuntamente vinculado a familiares de Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de la agrupación delictiva Los Lobos.Cámaras revelaron el modus operandi

Aunque la vivienda fue encontrada vacía, las autoridades señalaron que estos sitios suelen ser utilizados como centros de acopio y puntos de reunión para antisociales.

200 policías en Quito irrumpen en casa vinculado a la familia de 'Colón Pico', en San Roque. Foto: Policía Nacional

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, explicó que las labores de inteligencia y el monitoreo a través de cámaras de seguridad permitieron evidenciar la dinámica delictiva en la zona.

Según las imágenes analizadas, se observará un flujo constante de personas que ingresaban y salían tanto del domicilio como de un restaurante contiguo.

"Vamos a hacer una fijación del lugar con personal de Criminalística y las evidencias ingresarán bajo cadena de custodia para ser presentaciones ante las autoridades competentes" Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional

Durante la inspección a un local comercial cerrado en el mismo perímetro, los agentes hallaron pasaportes de ciudadanos extranjeros y varias placas vehiculares, elementos que ya se encuentran bajo investigación.

Pasaportes hallados por las autoridades. Foto: Policía Nacional

“Encontramos pasaportes de extranjeros que posiblemente fueron asaltados en este sector o en otros puntos de la ciudad” Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional

El alto mando policial recordó que los operativos continuarán de forma intensiva en las zonas con mayores índices de violencia, amparados en el estado de excepción vigente decretado por el presidente Daniel Noboa.