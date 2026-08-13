200 policías en Quito irrumpen en casa vinculado a la familia de 'Colón Pico', en San Roque
El Comandante General de la Policía confirmó el hallazgo de pasaportes extranjeros y placas de vehículos en la zona. El despliegue se enmarca en el plan de seguridad dispuesto por el Gobierno.
Intervienen guarida vinculada a 'Colón Pico', en San Roque, en Quito.
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Actualizada:
13 ago 2026 - 12:27
En el marco del Plan de Seguridad para Quito, alrededor de 200 efectivos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de intervención en el sector de San Roque.
Según las autoridades, se trata de una zona identificad como un "núcleo de letalidad" en el centro de Quito, con el objetivo de frenar delitos como el microtráfico y la extorsión.
Durante la incursión, los uniformados ingresaron a un inmueble que presuntamente vinculado a familiares de Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de la agrupación delictiva Los Lobos.Cámaras revelaron el modus operandi
Aunque la vivienda fue encontrada vacía, las autoridades señalaron que estos sitios suelen ser utilizados como centros de acopio y puntos de reunión para antisociales.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, explicó que las labores de inteligencia y el monitoreo a través de cámaras de seguridad permitieron evidenciar la dinámica delictiva en la zona.
Según las imágenes analizadas, se observará un flujo constante de personas que ingresaban y salían tanto del domicilio como de un restaurante contiguo.
"Vamos a hacer una fijación del lugar con personal de Criminalística y las evidencias ingresarán bajo cadena de custodia para ser presentaciones ante las autoridades competentes"Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional
Durante la inspección a un local comercial cerrado en el mismo perímetro, los agentes hallaron pasaportes de ciudadanos extranjeros y varias placas vehiculares, elementos que ya se encuentran bajo investigación.
“Encontramos pasaportes de extranjeros que posiblemente fueron asaltados en este sector o en otros puntos de la ciudad”Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional
El alto mando policial recordó que los operativos continuarán de forma intensiva en las zonas con mayores índices de violencia, amparados en el estado de excepción vigente decretado por el presidente Daniel Noboa.
"Al estar en estado de excepción, tenemos la facultad legal de ingresar a cualquier lugar para neutralizar la delincuencia"Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional
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