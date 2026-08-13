¿Cuándo juega Boca Juniors? Fecha, hora y dónde ver: ¿Enner Valencia será convocado?

Boca Juniors jugará este sábado 15 de agosto ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura de Argentina. Este compromiso se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará dar un buen partido y sumar una victoria, esto tras el empate 1-1 ante Vélez.

El cuadro Xeneize quiere seguir sumando puntos en el campeonato argentino y escalar en la tabla de posiciones, actualmente ocupa el noveno lugar en su grupo y en sus tres últimos encuentros reporta dos empates y una victoria.

Enner Valencia genera gran expectativa en la afición xeneize

En rueda de prensa, el ‘Vasco’ Arruabarrena, se refirió sobre el debut de Enner Valencia. "Yo lo que quiero es que esté en condiciones de poder estar a la altura de lo que está el equipo”, comentó el entrador al ser preguntado por la ausencia del ecuatoriano en la nómina del partido por octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta de Paraguay.

Arruabarrena explicó que el delantero sigue en proceso de adaptación y preparación y que “está trabajando bien desde que llegó”. Además, destacó que no busca apurarlo, ni exigirlo, ya que van a llevar el proceso de a poco.

Se espera que Valencia llegué en forma para el siguiente encuentro por Copa Sudamericana. Para el partido del sábado aún existen dudas sobre su convocatoria para que sume sus primeros minutos en cancha.

¿Dónde ver los próximos partidos de Boca Juniors?

La agenda de Boca Juniors genera ilusión en los seguidores de Enner Valencia y la hinchada xeneize. Conoce sobre los siguientes encuentros:

Boca Juniors vs. Platense: Encuentro de la quinta jornada del Torneo Clausura. Boca jugará de visitante en el Estadio Ciudad de Vicente López este sábado 15 de agosto a las 21:15 (hora Argentina). La transmisión en vivo para Ecuador estará disponible mediante las señales de ESPN Premium y Disney Plus.