'Caminó hasta El Quinche': las pistas que ayudaron a localizar a  Oswaldo Almeida en Quito

La angustia para la familia de Oswaldo Almeida Cervantes , de 83 años, terminó con un emotivo reencuentro.

El adulto mayor, reportado como desaparecido el miércoles 12 de agosto en el sector de Cotocollao, al norte de Quito, fue localizado con vida en la parroquia rural de El Quinche.

Aunque en un inicio se temía que hubiera sido abordado por desconocidos, las cámaras de seguridad del sector descartaron cualquier hecho violento.

Según explicaron sus allegados a Teleamazonas.com, el adulto mayor —quien es de carácter muy tranquilo y noble— terminó caminando desorientado.

Oswaldo se encontraba en una vulnerabilidad de la que personas inescrupulosas habrían intentado tomar ventaja en el trayecto.

Los chats clave en el hallazgo

De acuerdo con sus familiares, la articulación entre vecinos fue determinante para su ubicación.

Inmediatamente alertó en los chats comunitarios de la parroquia de Guayllabamba .

Tras la difusión masiva del afiche de búsqueda en medios y redes sociales, una persona reconoció a Almeida en la calle.

La cadena de mensajes permitió dar con su paradero exacto en El Quinche y avisar a sus parientes.

"Desde que pusimos la denuncia tuvimos el acompañamiento permanente de la Policía Nacional. Agradecemos infinitamente el apoyo de la comunidad y los medios de comunicación" Familiares de Oswaldo Almeida

Denuncia inmediata sin esperas

Las autoridades del Ministerio del Interior reiteran a la población que no existe un tiempo de espera obligatorio (como 24 o 48 horas) para reportar a una persona extraviada.

Ante cualquier sospecha, la denuncia debe ser inmediata llamando al ECU-911 o al 1800 DELITO (335486).