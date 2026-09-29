Asamblea aprobó Ley para evitar el reclutamiento de menores en Ecuador 

El Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate la Ley para evitar el reclutamiento de menores.

La Asamblea Nacional aprobó este martes 29 de septiembre de 2026 la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes en Ecuador, una problemática que se ha agudizado en medio de la expansión de las organizaciones criminales.

El proyecto obtuvo 88 votos afirmativos, provenientes de Acción Democrática Nacional (ADN), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik e independientes. Los 58 legisladores presentes de Revolución Ciudadana (RC) se abstuvieron.

La normativa introduce cambios en 15 cuerpos legales y combina sanciones penales con medidas de prevención en escuelas, entornos digitales y espacios públicos. El informe para segundo debate había sido aprobado el 22 de septiembre por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana.

Hasta 26 años de cárcel por reclutar a menores

Uno de los cambios centrales está en las sanciones para quienes utilicen a menores de edad para actividades delictivas.

El texto establece penas de entre 22 y 26 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con el reclutamiento o utilización de menores por organizaciones de delincuencia organizada, grupos armados o para el cometimiento de delitos.

Antes de la votación, la propuesta contemplaba elevar una sanción que actualmente se encuentra entre 10 y 13 años de prisión.

Diana Jácome, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Transparencia, defendió el incremento durante el debate.

La legisladora sostuvo que la propuesta debía superar las diferencias entre bancadas y señaló que el objetivo era fortalecer las sanciones contra los adultos que captan a niños y adolescentes.

Jácome también expuso una cifra que dimensiona el problema: más de 2 000 menores de edad han sido aislados durante 2026 por su participación en algún tipo de delito.

Ley bloqueará contenidos utilizados para reclutar niños

Uno de los puntos que generó mayor discusión permite adoptar medidas sobre direcciones IP, dominios y URL que difundan contenidos destinados a promover el reclutamiento criminal de menores. El texto contempla que estas acciones se realicen bajo decisión de autoridad competente.

Jácome argumentó durante el Pleno que las redes sociales se han convertido en un espacio utilizado para atraer a jóvenes mediante ofrecimientos de dinero y contenidos asociados con organizaciones delictivas.

La normativa también contempla mapas de riesgo en los entornos educativos, con el objetivo de identificar sectores donde exista mayor exposición al consumo de drogas y al reclutamiento.

Los gobiernos locales, además, deberán intervenir en los alrededores de establecimientos educativos y desarrollar regulaciones dirigidas a impedir expresiones que hagan apología del delito o incentiven la captación de menores.

Revolución Ciudadana cuestionó el aumento de penas

La bancada de Revolución Ciudadana no votó en contra de la normativa, pero sus legisladores presentes se abstuvieron.

Durante el debate, el asambleísta Blasco Luna (RC) cuestionó que el endurecimiento de las penas sea suficiente para enfrentar el problema y calificó este enfoque como “populismo penal”.

Luna sostuvo que las sanciones deben estar acompañadas por inversión pública y políticas dirigidas a niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad.

El legislador ya había planteado reparos durante el trámite previo de la normativa, entre ellos la necesidad de definir claramente el tratamiento que recibirán los menores involucrados en estructuras criminales.