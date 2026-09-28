Menor de 15 años fue linchado tras intentar robar motocicleta con un revólver en el sur de Quito

Un menor de 15 años fue aislado luego de que fuera detenido por el presunto robo de una motocicleta el pasado 26 de septiembre de 2026.

La Policía Nacional aisló a un adolescente de 15 años por el presunto delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego e intento de robo en La Argelia, al sur de Quito.

El procedimiento que se ejecutó el sábado 26 de septiembre, se dio a conocer este lunes 28 de septiembre de 2026.

Así lo dio a conocer el Teniente Coronel Ramiro Arequipa, jefe subrogante del Distrito de Policía Eloy Alfaro.

Forcejeo y linchamiento

Según el informe policial, los agentes acudieron al sitio tras una alerta del ECU 911 y tomaron contacto con la víctima, quien denunció que el menor acompañado de otro hombre, intentó robarle su motocicleta.

Durante el forcejeo para evitar el robo del vehículo, al menor se le cayó un objeto de similares características a un arma de fuego.

Tras percatarse del hecho, la ciudadanía intervino y procedió a linchar al involucrado antes de coordinar el procedimiento policial, de acuerdo con el reporte.

Moradores del sector donde el menor intentó robar la moto, lo retuvieron y lo lincharon antes de ser entregado a la Policía. Policía Nacional

El operativo dejó como resultado la retención del menor y el decomiso de los siguientes indicios: