IESS denuncia a ciudadano por suplantación de identidad para cobrar USD 40 mil del Fondo de Cesantía

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que sus protocolos de control y sistema de alerta permitió detener en flagrancia al ciudadano ecuatoriano identificado con las siglas J.M.G.S que intentaba cometer un fraude por suplantación de identidad.

Según informó el IESS el hombre intentó hacerse pasar por un ciudadano mexicano y así cobrar más de 40 000 dólares del Fondo de Cesantía del organismo.

Así intentó cometer el delito

El hecho ocurrió en las instalaciones del edificio matriz del IESS en Quito, donde el hombre, utilizando documentación falsificada y suplantando la identidad de un tercero, intentó desbloquear la cuenta individual para apropiarse de esos fondos.

El supuesto afiliado fue atendido en el piso uno en donde entregó el pasaporte y certificado de trabajo.

El IESS indicó que una de sus funcionarias le solicitó al último empleador con el que registró aportes en Historia Laboral, a través de correo electrónico, la validación del certificado de trabajo.

Tras este paso vía correo electrónico, el empleador confirmó que no ha emitido el certificado laboral presentado por el ciudadano y que los documentos adjuntos de identidad no corresponden con aquellos que reposan en sus archivos.

Ante esta alerta, el IESS informó al equipo de Fondos de Terceros, quienes tomaron contacto con la Subprocuraduría del instituto y se activó de inmediato el protocolo de contingencia.

En coordinación con la Policía Nacional se logró la aprehensión del ciudadano y se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.