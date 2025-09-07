¿Cómo cobrar el seguro de desempleo del IESS en Ecuador?; requisitos y paso a paso

El seguro de desempleo se paga por hasta cinco meses a los afiliados al IESS.

El seguro de desempleo puede cobrarse por hasta cinco meses. Este beneficio aplica para todos los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El seguro de desempleo cubre solo a los afiliados que han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad. En caso de renunciar no se puede solicitar esta prestación.

El plazo máximo que el IESS paga el seguro de desempleo es de cinco meses. En caso de que el afiliado consiga otro trabajo antes, debe noticiarlo inmediatamente.

Si el afiliado no consigue empleo luego de cinco meses de percibir el seguro de desempleo, puede retirar sus fondos de Cesantía.

De acuerdo con la página oficial del IESS, el primer pago del seguro de desempleo se puede realizar desde el día 91 hasta el 120, contados a partir de la fecha de cese del afiliado.

Luego, del segundo pago en adelante el desembolso se realizará cada 30 días.

Requisitos

Tener mínimo 24 aportaciones no simultáneas , las 6 últimas deben ser consecutivas .

, las . Haber cumplido 60 días de estar cesante .

de estar . No haber renunciado voluntariamente , ni estar jubilado .

, ni estar . Realizar la solicitud desde el día 61 y hasta 45 días posteriores.

Paso a paso

Ingresa a www.iess.gob.ec

www.iess.gob.ec Accede a la sección Afiliados

Selecciona la opción Seguro de Desempleo

Ingresa tu usuario y clave de afiliado

Ir a “Terminación de la Solicitud"

¿Cuál es el monto?

El seguro de desempleo ofrece dos opciones de pago: