De la incautación a la destrucción: esto pasa con la droga decomisada en Ecuador

Una vez que se incauta droga en Ecuador, equipos de la Policía Nacional participan en el anuncio del operativo y de sus resultados.

Entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, Ecuador destruyó 7,23 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, valoradas en más de USD 215 millones en Estados Unidos y USD 335 millones en Europa.

¿Qué pasa con la droga desde que la Policía la incauta hasta que es destruida?

Primero se convierte en evidencia

El artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las sustancias incautadas deben someterse a un análisis químico para determinar su composición y registrar su peso bruto y neto.

Una muestra permanece bajo cadena de custodia como evidencia del proceso penal, mientras el resto queda almacenado.

La Policía no puede decidir por sí sola cuándo eliminarlo. Dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción, un juez debe disponer la destrucción.

¿Cómo destruyen toneladas de droga?

Uno de los métodos utilizados en Ecuador es el encapsulamiento.

Según la Policía Nacional, la droga es triturada y mezclada con materiales como vidrio, arena y cemento hasta quedar inutilizable. Después, el material es depositado en una celda de seguridad.

El sistema permite procesar alrededor de 1,7 a 2 toneladas por hora. Solo en 2024 se destruyeron 302,85 toneladas mediante este método.

De cocaína líquida a dobles fondos

Antes de terminar destruida, la droga puede haber recorrido un camino mucho más insólito.

Desde 2015 ya se veían formas insólitas de enviar coca al extranjero. Mezclada con pulpa de fruta, la Fiscalía documentó droga mezclada directamente con pulpa de fruta para intentar evadir los controles de puertos y aeropuertos.

En 2023 intentaron enviar cocaína a Europa, camuflada en un cargamento de latas de atún desde Guayaquil. Fiscalía investigó un caso de cerca de una tonelada bajo esta modalidad.

En julio de 2026, Antinarcóticos detectó cocaína líquida camuflada en aparentes conservas que pretendían ser enviadas a Australia.

También se ha encontrado cocaína en dobles fondos dentro de cajas de café y, en agosto, la Policía halló 370 kilos ocultos en el doble fondo de un camión en Carchi.

Las 7,23 toneladas destruidas entre el 24 y 28 de agosto completaron así el último paso del proceso, pasar de ser evidencia de un delito y representar millones para el narcotráfico a convertirse en material que ya no puede regresar al mercado ilegal.