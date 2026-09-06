Cuatro muertos en el sur de Líbano tras bombardeos israelíes

Fotografía, tomada desde la aldea de Al-Haniyya, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva tras una explosión controlada llevada a cabo por las fuerzas israelíes

El Ministerio de Salud del Líbano anunció este domingo 6 de septiembre la muerte de cuatro personas en ataques israelíes en el sur del país, después de que Israel afirmó haber lanzado bombardeos en respuesta a un ataque con drones de Hezbolá contra sus soldados.

El ministerio informó de la muerte de dos personas en Nabatiyeh al Fauqa y de dos mujeres en la vecina localidad de Arabsalim. También indicó que otras veinte personas resultaron heridas en distintos puntos de la zona, entre ellas varias mujeres y tres niños.

Los enfrentamientos en el Líbano han disminuido desde junio, según un protocolo firmado entre Estados Unidos e Irán, paralelo a un acuerdo marco entre el Líbano e Israel.

Sin embargo, Israel sigue realizando operaciones militares esporádicas en el sur libanés, donde ocupa una franja fronteriza de unos 10 kilómetros.

Bombardeos israelíes dejaron el viernes cuatro muertos en el sur y este de Líbano.

Hezbolá involucró al Líbano en la guerra regional al lanzar ataques contra Israel, en apoyo a Irán, lo que provocó represalias israelíes que han dejado más de 4.300 muertos, según las autoridades libanesas.