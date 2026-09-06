Avión de carga se sale de la pista en Miami e impacta vehículos

Se observa la sección de cola de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami tras salirse de la pista el 6 de septiembre de 2026.

Un avión de carga de Amazon salió de la pista cuando aterrizaba en Miami. El hecho ocurrió a las 14:00 de este domingo 6 de septiembre de 2026.

Debido a la pérdida de pista, la aeronave chocó contra varios vehículos y se incendió, según los primeros informes de las autoridades.

El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Aeropuerto Internacional de Miami. Un video mostró al Boeing 767 que operaba para Amazon Prime Air expulsando humo.

Según un comunicado de la Administración Federal de Aviación, el avión operaba para Amazon Air el vuelo 2I7598 entre San Juan de Puerto Rico y Miami.

La FAA informó que investigará el incidente.

Equipos de rescate acudieron al sitio para atender la emergencia. El impacto provocó una espesa nube de humo negro en el lugar. Hasta las 15:30 no existía un reporte oficial sobre víctimas, ni alcance total de los daños.