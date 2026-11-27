Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas decomisaron 2 800 kilogramos de ketamina durante dos controles realizados en un depósito aduanero de Tababela, en Quito.

La Policía Nacional incautó 2,8 toneladas (2.800 kilogramos) de ketamina durante dos operativos ejecutados en un depósito aduanero temporal ubicado en la parroquia Tababela, al nororiente de Quito, este viernes 27 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNSQ).

Destino ilícito evitado

Según detallaron las autoridades, el decomiso impidió el presunto destino de esta sustancia controlada hacia redes dedicadas a la elaboración de drogas sintéticas, entre ellas el denominado tusi.

Asimismo, evitar su posterior comercialización en mercados ilícitos nacionales e internacionales.

Hasta el momento, el informe oficial no precisa la procedencia del cargamento, la modalidad en la que ingresó al recinto aduanero ni si las diligencias dejaron personas aprehendidas.