La Policía Nacional participaron en el operativo Libertad 1275 en el sector de Yaruquí, al nororiente de Quito, donde se liberó a dos personas y se reportó la aprehensión de implicados.

Dos personas fueron liberadas y ocho personas —cinco aprehendidas y tres aisladas, entre ellas menores de edad— quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Esto durante el operativo Libertad 1275, ejecutado por la Policía Nacional la tarde del jueves 26 de noviembre de 2026 en el sector de Yaruquí, al nororiente de Quito.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, el caso se inició en la mañana del mismo día tras una llamada extorsiva en la que se exigía USD 20 000 a cambio de la liberación de una mujer.

La víctima había viajado desde El Coca hacia Quito por motivos laborales.

Liberación en Yaruquí atención y médica

Mediante trabajos de investigación operativa y tecnológica, las unidades policiales ubicaron el sitio de cautiverio en Yaruquí, donde se produjo la liberación alrededor de las 14:10 del 26 de noviembre.

El informe policial consigna que las personas liberadas fueron llevadas a una casa de salud para recibir atención médica.

En el parte policial también consta los nombres de una mujer de 35 años y un hombre de 38 años, quienes no registran antecedentes penales según el documento.

Detenidos, aislados y indicios levantados

Como resultado de las intervenciones en flagrancia, la Policía reportó cinco personas aprehendidas —de nacionalidad ecuatoriana y extranjera, de entre 18 y 35 años— y tres menores de edad aislados, sin antecedentes.

Durante el siguiente procedimiento se levantaron los indicios:

Siete teléfonos móviles

Un arma de fuego

Un arma blanca cortopunzante

Las personas aprehendidas y aisladas fueron puestas a órdenes de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a la ley, mientras continúan las diligencias correspondientes.