Intento de atentado con un explosivo lanzado desde un dron en la cárcel de Machala, en El Oro
Según el Snai, el artefacto fue neutralizado a tiempo y no se registraron heridos. Policía y Fuerzas Armadas activaron los protocolos en el sitio.
Machala, lunes 10 de noviembre del 2025Luego de la muerte de 32 PPL en la cárcel de Machala, esta mañana personal de limpieza retiraba colchones, ropa del interior del centro penitenciario.Fotos: César Muñoz/API
04 mar 2026 - 18:02
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) confirmó un intento de atentado en la cárcel de El Oro No. 1. El hecho ocurrió cerca de las 14:30 de este miércoles 4 de marzo. Tras la alerta se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.
Según información preliminar, un artefacto explosivo y fue dirigido hacia uno de los pabellones del centro de privación de libertad utilizando un dron. El artefacto fue neutralizado antes de alcanzar su objetivo y no detonó. No se registran personas heridas entre el personal administrativo, servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria ni entre las personas privadas de libertad.
Los protocolos de seguridad se activaron de inmediato. La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Snai, se encuentran ejecutando las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.
El Snai reafirma que mantiene un trabajo permanente y coordinado con las instituciones del Estado para fortalecer la seguridad y el control en los centros de privación de libertad, con el objetivo de promover el orden y la integridad de las personas privadas de libertad, servidores penitenciarios y personal administrativo.
