Interior prepara declaratoria para adquirir ‘necesidades urgentes’ de la Policía Nacional

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Gobierno entregará insumos a las fuerzas del orden para ejecutar su trabajo este 2026.

El Ministerio del Interior se alista para emitir una declaratoria de emergencia enfocada en acelerar la adquisición de bienes y servicios considerados urgentes para la Policía Nacional.

Así lo anunció el ministro John Reimberg, este martes 20 de enero de 2026, en el espacio de entrevistas de Teleamazonas. Aunque no precisó la fecha de cuándo se emitirá la declaratoria.

"Yo estimo que en esta semana vamos a sacar lo que es más urgente, porque no voy a declarar la totalidad, porque no es necesario, simplemente los requerimientos urgentes de la Policía", señaló el titular de la Cartera de Estado.

La decisión se enmarca en el Decreto Ejecutivo 288, firmado el 16 de enero de 2026, mediante el cual el presidente Daniel Noboa dispuso el análisis de una nueva declaratoria de emergencia en los ministerios del Interior y de Defensa.

El objetivo es ejecutar procesos de compras y contratación de servicios vinculadas a los sectores de control del orden interno, en medio de una crisis de seguridad en Ecuador.

Reimberg señaló que la intención de declarar la emergencia es reducir los tiempos de contratación de los insumos necesarios para el trabajo que deben realizar las fuerzas del orden en este 2026, sin dejar de lado los controles y auditorías.

“La emergencia está dirigida a fortalecer de forma más rápida a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que cuenten con las herramientas necesarias” para enfrentar al crimen, señaló Reimberg.

El Ministro del Interior recordó que a inicios de año ya se entregaron motocicletas a la Policía y que el Gobierno está próximo a recibir más de 500 vehículos adicionales.

Además, recalcó que todos los procesos de contratación deberán coordinarse con entidades como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), a fin de garantizar que las compras sean transparentes.

Temas de seguridad

Sobre la ola de violencia que vive el Ecuador, Reimberg señaló que las muertes violentas se producen luego de que la Policía incauta droga, pues los responsables de custodiarla son castigados.

“Cuando se incauta la droga, los responsables de custodiarla son castigados y por eso va a ver estas muertes violentas”, dijo el Ministro.