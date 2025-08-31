Masiva intervención militar en la Penitenciaría del Litoral este domingo 31 de agosto del 2025

El ministro Loffredo y del Jefe del Comando Conjunto lideraron la intervención la tare del domingo 31 de agosto.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lideró este domingo 31 de agosto una masiva intervención militar de control en la Penitenciaria del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador.

El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, ejecutó una operación de gran escala para desarticular posibles estructuras del crimen organizado que intentan operar desde el interior de ese centro carcelario.

Además de Loffredo, en el operativo también participó el Jefe del Comando Conjunto Accidental, Almirante Pablo Caicedo, se desplegaron tropas especializadas en control de armas y explosivos.

Los uniformados realizaron un exhaustivo registro en la Penitenciaría del Litoral, "debilitando la capacidad de acción de las bandas delictivas internas", indicó el Ministerio en un comunicado.

Aseveró que esa operación demuestra el mando firme del Gobierno, liderado por el presidente, Daniel Noboa, en la lucha contra el crimen organizado y se enmarca en la estrategia integral del Bloque de Seguridad.

Reiteró que el objetivo es "impedir que las mafias carcelarias intenten utilizar estos espacios como centros de poder".

"No hay tregua contra las organizaciones criminales. Continuaremos con fuerza para devolver la paz a las familias ecuatorianas. Sin tregua a las mafias!", subrayo el Ministerio en su cuenta de la red social X.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.