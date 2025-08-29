Al menos tres presos hallados muertos en la cárcel Turi de Cuenca, según la Policía

En la cárcel de Turi se registraron incidentes meses atrás.

Al menos tres presos fueron hallados muertos en la cárcel de Turi, en Cuenca, según un parte de la Policía Nacional de este viernes 29 de agosto de 2025.

Nuevos disturbios se registraron en la cárcel durante la mañana de este viernes. La Policía Nacional hizo un operativo y detuvo a una persona.

Dentro de la cárcel se hallaron dos armas de fuego. Y afuera se escucharon gritos y disparos.

Tres presos fueron hallados muertos en sus celdas. Uno de ellos tenía un disparo, lo que habría ocasionado su fallecimiento en el pabellón de máxima seguridad.

Sin embargo, se desconoce la causa de la muerte de los otros dos presos. La Policía Nacional investiga el hecho y avanzó indagando entre los otros reclusos.

Un equipo de Criminalística y Fiscalía acudió a la cárcel para llevar a cabo los trámites correspondientes.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, los presos involucrados en los altercados pertenecen a los pabellones JC Sueño y Máxima Seguridad.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no se ha pronunciado al respecto hasta las 16:30 de este viernes.

En julio se registraron disturbios dentro de esa cárcel por el cierre temporal del economato. En esa ocasión no se registraron muertes.