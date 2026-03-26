Policías y militares intervienen en isla Mocolí, en Samborondón

Un operativo se desarrolla en isla Mocolí, este 26 de marzo de 2026.

Un amplio contingente de policías y militares ejecuta operativos en la isla Mocolí, en Samborondón, este jueves 26 de marzo de 2026. El hecho fue confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg.

La acción se concentra en varios puntos de este exclusivo sector residencial, conocido por albergar urbanizaciones privadas. En esa zona se han registrado hechos de violencia, entre ellos el asesinato de un presunto narcotraficante conocido con el alias de ‘Marino’.

“Hay una operación en marcha”, dijo el ministro del Interior, John Reimberg. Aunque evitó profundizar en detalles por motivos de seguridad.

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Sin embargo, señaló que los allanamientos forman parte de la "intervención o toma del centro de seguridad que tiene Samborondón, justamente para llevar a cabo operaciones que tenemos que realizar donde están las urbanizaciones", añadió Reimberg en declaraciones a TC Televisión.

De hecho el pasado 20 de marzo, Reimberg dispuso que la Policía Nacional asuma el control de la Autoridad de Tránsito de Samborondón por cinco años.

La medida, según el Ministro del Interior busca reforzar la seguridad y combatir organizaciones delictivas que operan en este cantón de la provincia del Guayas.

"Hemos tomado la decisión responsable de asumir el manejo operativo de la Empresa Pública de Tránsito, Movilidad y Vigilancia Ciudadana de Samborondón, con el firme propósito de fortalecer el control en las vías de acceso al cantón y garantizar la seguridad ciudadana", dijo en aquel entonces.