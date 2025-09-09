Esto se sabe del asesinato de una joven en el velorio de su novio en el norte de Quito

Una joven de 18 años fue víctima de sicariato en La Roldós, en el norte de Quito.

Dos crímenes se cometieron en menos de 48 horas en La Roldós, en el norte de Quito. La primera víctima fue Dilan M., de 19 años, y al día siguiente fue su novia Odalis C., de 18 años.

El primer asesinato ocurrió el sábado 7 de septiembre del 2025. Dilan M. salía de un local de comida rápida cerca del Registro Civil de La Roldós, cuando fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Le dispararon a quemarropa al menos siete veces. El joven fue trasladado por paramédicos a una ambulancia, pero murió en el trayecto hacia una casa de Salud. Según las autoridades, ambos crímenes estarían vinculados a la disputa entre grupos de delincuencia organizada (GDO).

Dos días después, la madrugada del lunes 8 de septiembre del 2025, fue asesinada su novia, Odalis C. La joven estaba en el local en el que se realizaba el funeral de Dilan, en el mismo sector.

Cerca de las 04:20, sicarios en motocicleta llegaron al lugar y dispararon directamente contra ella. Odalis falleció en el sitio con tres heridas de bala en el pecho, en medio del desconcierto de familiares y amigos que velaban a su pareja.

El tío de la víctima relató a la Policía que había intentado convencerla de no acudir al velorio, pues existían rumores de un nuevo ataque por represalias.

Ambos crímenes, cometidos con pocos días de diferencia, conmocionaron al sector y reflejan la escalada delictiva que enfrenta La Roldós, un barrio donde en los últimos años se han registrado matanzas en barberías, ataques selectivos y enfrentamientos entre grupos armados.

La Policía mantiene presencia en la zona, mientras se confirma si ambos jóvenes tenían algún vínculo con los GDO en disputa o si fueron víctimas directas de esa confrontación.