Esto se sabe sobre la visita que Kristi Noem, funcionaria de EE.UU., hará a Ecuador

El Gobierno ecuatoriano confirmó la llegada de Kristi Noem "en los próximos días", en el marco de una agenda centrada en cooperación bilateral en materia de seguridad.

El anunció lo hizo el ministro del Interior, John Reimberg, el 24 de marzo de 2026, en el programa De Lunes a Lunes. Ahí destacó la relevancia de este encuentro para fortalecer estrategias conjuntas con Estados Unidos.

Según el funcionario, la visita permitirá avanzar en dos ejes principales. El primero es la firma de un nuevo acuerdo denominado 'Homeless Security', orientado a reforzar las capacidades de seguridad en el país.

El segundo punto clave será el impulso a la iniciativa internacional conocida como 'Escudo de las Américas', un proyecto que busca articular esfuerzos regionales frente a amenazas del crimen transnacional.

Reimberg aseguró que "Ecuador es el primer país que va a trabajar con Estados Unidos en este nuevo marco de cooperación así que tenemos mucho de qué hablar".

Según información publicada por Infobae, Noem arribaría a Quito la noche del martes 24 de marzo de 2026, tras una gira regional. Altas fuentes de Washington citadas por ese medio señalaron que el objetivo central de la visita es consolidar acuerdos de seguridad con el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Noem fue designada por Donald Trump como enviada especial para liderar la implementación del Escudo de las Américas, una alianza que involucra a varios países de la región, entre ellos Ecuador, El Salvador, Argentina, Costa Rica y Panamá.