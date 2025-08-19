Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, denuncia intento de asesinato en su comunidad

Leonidas Iza denunció que dos supuestos agentes de policía vigilaban sus movimientos desde el día viernes.

Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, detalló ante miembros de su comunidad cómo "agentes de inteligencia" intentaron atacar contra su vida.

Según dijo, "dos policías", contrataron un taxi desde Ambato para seguir y vigilar sus movimientos. Los hombres habrían filmado por tres ocasiones su lugar donde vivirá y, decidió increpar a los policías y cuestionar su accionar.

Iza, sostuvo que al ser descubiertos habrían ordenado al conductor atropellarlo, le habrían exigido "pasa, pasa encima pero ya", pero este logró frenar y se negó.

Iza aseguró que los presuntos agentes, que "no quisieron identificarse" habrían confesado que habían llegado "a cuidar su vida" porque en el "sistema de inteligencia" había una alerta de atentado contra su integridad.

También, señaló que habrían confesado que "por unas declaraciones públicas las autoridades superiores de los policías manda a dar seguimiento a detalle".

Según Iza, al revisar dispositivos tendría una orden de seguimiento desde el pasado viernes que se ejecutó por cuatro días.

Denunció "una persecución sistemática" y señaló que ha alertado a la comunidad y al consejo de gobierno de los dirigentes para estar vigilantes.