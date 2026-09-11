¿Quién era Luis Ramírez, el policía antinarcóticos asesinado en Rocafuerte, Manabí?

Captura de pantalla a video de la Policía Nacional

El cabo primero de la Policía Nacional, Luis Ramírez, fue asesinado la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026 en Manabí.

Ocurrió la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026. El policía Luis Xavier Ramírez Romero fue asesinado en el cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí.

Fue atacado por hombres armados mientras estaba realizando trabajos de investigación, vestido de civil junto con otro compañero, quien también resultó herido en el ataque.

Ramírez pertenecía a la unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. De acuerdo con las primeras indagaciones, recibió múltiples disparos que le causaron la muerte. Tenía 38 años y era el papá de cuatro hijos.

¿Quién era?

Era cabo primero de la Policía Nacional. Luis Ramírez nació en el cantón El Carmen, ubicado en la provincia de Manabí. Tenía 38 años y era el papá de cuatro hijos.

Según informó la Policía Nacional, sirvió en la institución con compromiso, vocación y valentía durante 13 años.

"Cuando la vida de un Policía se apaga, no solo pierde su familia o la institución, pierde el país, perdemos todos". Policía Nacional

Capturan a sospechosos del crimen

La mañana de este viernes 11 de septiembre de 2026, la Policía Nacional informó a través de sus canales oficiales que aprehendió a tres personas que estarían vinculadas con el crimen del gendarme.

Esto luego de que ejecutaran varios operativos en el sector El Resbalón y Los Pasajes, en el cantón Rocafuerte.

Según la Policía, los aprehendidos serían integrantes del grupo armado organizado ‘Los Lobos’.

Entre los detenidos está Kleber M., alias ‘La J’, señalado como presunto cabecilla del grupo criminal en el sector Río Chico, en Portoviejo.

La Policía también indicó que hubo una presunta injerencia delictiva en Rocafuerte por parte de un profesional de la salud, Jaime S.

De acuerdo con las investigaciones policiales, habría ocultado en su consultorio a uno de los presuntos implicados que se encontraba herido por disparos.

Finalmente, el otro aprehendido fue identificado como Josthin C., alias ‘Ceboso’, señalado como un presunto sicario que operaría en el sector Río Chico.

Indicios

Durante las detenciones, la Policía Nacional obtuvo como evidencias un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Las autoridades especificaron que alias ‘Ceboso’ presentaba una herida por impacto de arma de fuego, producto de la respuesta de Luis Ramírez, antes de ser asesinado, y del otro gendarme.