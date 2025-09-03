Nuevo ataque armado en Manta: un hombre fue asesinado en su local de venta de verduras

Atentado armado en la parroquia Eloy Alfaro de Manta este 3 de septiembre de 2025.

Alrededor de las 17:15 un nuevo ataque armado conmocionó a los habitantes de la parroquia Eloy Alfaro de Manta. Un hombre fue asesinado en el exterior de su negocio.

Miembros de la Policía Nacional y Criminalística llegaron hasta la avenida 221, vía Interbarrial, en la parroquia Eloy Alfaro, para atender la emergencia que reportaba el asesinato de un hombre en los exteriores de su pequeño negocio de venta de verduras.

Según las primeras versiones de moradores que presenciaron el ataque, hasta el lugar llegaron hombres armados que abrieron fuego en varias ocasiones contra el comerciante.

Las heridas de bala le provocaron lesiones graves que ocasionaron su muerte en la calzada del local.

Minutos después del ataque agentes de Policía, militares y de Criminalística llegaron para acordonar la zona bajo la mirada atónita de los moradores y estudiantes de una unidad educativa cercana que transitaban por el lugar.

El cadáver del hombre, que no fue identificado, se lo trasladó hasta el Centro Forense de Manta para los trámites médico legales.

Manta, uno de los distritos más violentos de Ecuador

El número de muertes violentas en lo que va del 2025, en el Distrito Manta asciende a 342, según cifras manejadas por fuentes policiales.

Esta escalada de homicidios convierte a Manta en una de las ciudades más violenta de Ecuador.

La parroquia Eloy Alfaro ha reportado en los últimos meses, múltiples casos de sicariato, robos armados y extorsión a negocios locales. En lo que va del año en esta parroquia se han reportado 77 crímenes.