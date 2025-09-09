Fiscalía apela la decisión de no otorgar prisión a Jordán y Serrano en el caso Villavicencio

El 3 de septiembre del 2025, Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando, acudieron a la audiencia de formulación de cargos en el caso Villavicencio, en el Complejo Judicial Norte

La Fiscalía General del Estado presentó, el lunes 8 de septiembre de 2025, un recurso de apelación contra la resolución judicial que negó la prisión preventiva de Xavier Jordán y José Serrano.

Ambos están procesados dentro del caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En esta causa penal también están imputados Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

El recurso, firmado por la fiscal Ana Hidalgo, consta en la página web del Consejo de la Judicatura y busca revertir la medida dispuesta por la jueza María Daniela Ayala.

En la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló el pasado 3 de septiembre, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los cuatro procesados: Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo.

Sin embargo, la jueza accedió a esa medida únicamente para Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. Mientras que para Xavier Jordán y José Serrano dictó presentación periódica en el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos.

El caso Magnicidio FV busca establecer responsabilidades en la autoría intelectual del ataque armado que cobró la vida a Villavicencio en Quito, el 9 de agosto del 2023, a pocos días de las elecciones presidenciales.