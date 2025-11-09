¿Quién era Marcos Jonathan Palma, el creador de contenido asesinado en Manta?

Marcos Jonathan Palma, creador de contenido, fue asesinado en Manta, provincia de Manabí, la madrugada del domingo 9 de noviembre del 2025. Él se movilizaba en un auto con otras dos personas que también perdieron la vida durante el ataque armado.

Alrededor de la 01:00 del domingo, en la avenida Malecón a la altura del redondel de Inepaca, en el centro de Manta, el vehículo en que se movilizaba el hombre de 30 años con una pareja fue interceptado por armados.

Los atacantes dispararon decenas de veces en su contra provocando su muerte de forma inmediata. La Policía detalló que en el lugar se encontraron 35 indicios balísticos y se investiga para identificar y capturar a los armados.

"Una de las hipótesis que se maneja es que hubo una persecución por alrededor de 100 metros. En el recorrido hubo disparos, por eso se ha levantado un aproximado de 35 indicios balísticos de un arma de nueve milímetro", detalló el uniformado que atendió el caso.

Las otras dos víctimas fueron identificadas como junto a Stiven Daniel D. M. y Nahomi Jonsu B. C., ambos de 19 años sin antecedentes penales.

Los restos de los dos hombres y la mujer fueron trasladados al Centro Forense de Manta para las pericias legales. También, los uniformados investigan el incendio de un vehiculo en el sector de La Pradera y verifican si existe relación con este triple crimen.

Palma empezó a posicionarse en las plataformas digitales desde 2022, sobre todo en la red social TikTok, donde compartía videos de humor, anécdota y mensajes de superación personal.

En esa cuenta tenía más de 90 000 seguidores. Además, trabajaba en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), según mostraba en su videos de redes sociales.

En 2022, Palma y su familia enfrentaron un doloroso episodio que conmoció al Ecuador. Su hijo de tres años murió ahogado en una piscina de una unidad educativa. Desde entonces, el joven empezó a compartir mensajes de reflexión y motivacionales.