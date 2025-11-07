Zozobra en Guayaquil por asesinato de tres personas al interior de un local comercial

El crimen ocurrió en el centro de Guayaquil, cuando ingresaban en un local comercial.

Tres personas murieron a causa de un ataque armado la tarde de este viernes 7 de noviembre del 2025 en el centro de Guayaquil. Entre los muertos hay un adulto mayor que sería víctima colateral del hecho violento.

Hombres armados ingresaron a un local comercial en las calles Lorenzo de Garaicoa y Junín, en el centro de Guayaquil, y asesinaron a tiros a las tres personas. Se conoce que el ataque estaba dirigido contra una persona que trató de huir y se refugió en el local comercial de venta de celulares.

Versiones preliminares indican que los atacantes se movilizaban en motocicletas y, tras acorralar a su objetivo, abrieron fuego contra todas las personas que se encontraban en el establecimiento.

Testigos relataron que se escucharon al menos 15 disparos en la zona. Una de las balas alcanzó a una mujer y un adulto mayor que ingresó a comprar un cargador.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres y levantar indicios sobre el crimen. Entre enero y septiembre de 2025, Ecuador ha registrado más de 6.700 homicidios, siendo Guayaquil la ciudad con mayor incidencia, según cifras oficiales.