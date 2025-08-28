Mas de 290 menores han sido asesinados en Ecuador en el primer semestre de 2025

Una rosa cerca de la tumba de un menor que murió durante una balacera en El Empalme, en Guayas.

Los índices de violencia contra menores de edad crecen en Ecuador. En el primer semestre del 2025 las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes alcanzaron los 294 casos, según datos del Ministerio del Interior.

La cifra representa un incremento del 50% frente a los 196 homicidios que se registraron entre enero y junio del 2024. En la mayoría de los casos, los menores mueren como víctimas colaterales de ataques armados entre grupos del crimen organizado, principalmente en las provincias de la Costa.

Esta escalada de violencia se produce en medio de la implementación de nuevas medidas gubernamentales que buscan combatir el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales, incluyendo el endurecimiento de penas y la creación de un comité especializado en prevención.

Los adolescentes de entre 15 y 17 años son los que más casos representan, con un total de 237 muertos. Le siguen los niños de entre 10 y 14 años, con 35 casos. En tercer lugar están los menores de entre 0 y 4 años, con 16 casos. Finalmente, se registran seis casos de muertes violentas en niños de entre 5 y 9 años.

Una de las últimas muertes violentas de menores ocurrió el pasado domingo 24 de agosto del 2025. Greiberlis Flores, una niña venezolana de 11 años, falleció tras recibir un disparo en el corazón mientras huía junto a su familia de una balacera en el suburbio de Guayaquil.

El hecho ocurrió cuando la menor, su madre y su padrastro se dirigían a un local de comida rápida. La madre, quien también resultó herida de bala en un brazo, fue trasladada junto a su hija al hospital Guayaquil, donde los médicos confirmaron el deceso de la estudiante de séptimo grado.