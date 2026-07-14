Policía enfrenta proceso judicial por presunto tráfico de migrantes hacia EE.UU.

Un policía en servicio activo está entre los cuatro procesados por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos, informó Fiscalia el 13 de julio de 2026.

La investigación señala que la organización habría coordinado traslados irregulares desde Ecuador utilizando rutas que atravesaban Colombia, El Salvador y México antes de llegar a territorio estadounidense.

De acuerdo con las investigaciones, las personas que buscaban migrar debían realizar pagos parciales antes de iniciar el viaje y cancelar el monto restante durante el recorrido.

En uno de los casos analizados por las autoridades, una víctima habría desembolsado alrededor de USD 31 000 para gestionar el traslado de tres personas.

Diligencias judiciales continuarán

Durante la audiencia de formulación de cargos, un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para dos de los procesados.

En cambio, el uniformado y otra persona investigada deberán cumplir medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas, mientras avanza el proceso.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que la Fiscalía continuará recopilando elementos para determinar la presunta responsabilidad de los implicados.