Detienen a hombre que intentó disparar a su pareja en el sur de Quito

La Policía detuvo a un hombre que intentó disparar a su pareja en Quito.

Un hombre fue detenido tras intentar disparar a su pareja en medio de una discusión en el sur de Quito, según informó la Policía Nacional el domingo 12 de julio de 2026.

El hombre de 26 años habría amenazado a su pareja al interior de su vivienda en el sector de Guamaní.

Al escuchar gritos y un disparo, los vecinos alertaron a la Policía. Los agentes acudieron y hallaron al hombre amenazando con un arma de fuego a su pareja.

Los agentes intervinieron y neutralizaron al hombre. La mujer no presentó heridas, pero se desconoce su estado actual.

De acuerdo con Roberto Ramírez, comandante del Distrito Quitumbe, el hombre aparentemente se encontraba en estado etílico.

Ramírez añadió que se trata de una persona con una orden de captura por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

El detenido registra antecedentes penales por el delito de robo.