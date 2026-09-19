Militares capturan a sicarios tras ataque armado a dos mujeres en la vía El Empalme-Balzar

Sospechosos de atacar a mujeres en el tramo El Empalme-Balzar fueron detenidos este sábado 19 de septiembre.

Tres presuntos integrantes de la organización delictiva 'Los Choneros' fueron capturados por las Fuerzas Armadas en el sector de San Jacinto, en Guayas.

Esto tras ser identificados como los responsables de un violento ataque armado contra dos mujeres en la carretera.

El operativo se concretó luego de labores de seguimiento por parte de inteligencia militar.

Entre los aprehendidos consta alias 'Anuel', quien, según los informes oficiales, estaría vinculado a delitos de sicariato, extorsión, microtráfico y tráfico de armas .

"Creyeron que podían atacar a dos mujeres ecuatorianas y salirse con la suya. Pues no. Se equivocaron" Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.

El ministro también ratificó el compromiso de las fuerzas de orden frente al crimen organizado.

"Hicimos una promesa: si eres delincuente en Ecuador, te toca la cárcel o el infierno. Estos ya fueron capturados y puestos a disposición de la justicia". Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.

Tres sospechosos de ataque armado contra mujeres en Guayas fueron detenidos la tarde de este 19 de septiembre de 2026.

El ataque quedó en vídeo

El procedimiento se deriva del hecho violento ocurrido el pasado 3 de septiembre en el tramo El Empalme-Balzar.

Dos mujeres sobrevivieron a un intento de asalto mientras se desplazaban en su vehículo.

En grabaciones difundidas en redes sociales se observa cómo tres hombres a bordo de una motocicleta persiguieron e intentaron cerrarle el paso al automotor mientras disparaban de forma reiterada.

La conductora aceleró y maniobró para escapar de los agresores mientras su acompañante llamaba al ECU 911 solicitando auxilio: "Nos están siguiendo, nos están disparando".

Tras las investigaciones militares, los tres implicados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para su procesamiento penal.