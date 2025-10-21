Militares captura en Imbabura a alias 'Cali', presunto miembro del Frente Oliver Sinisterra

Militares se desplegaron en la provincia de Imbabura por la minería ilegal.

El Ejército Ecuatoriano capturó a Andrés Felipe G. L., alias 'Cali', en la provincia de Imbabura. El hombre es un presunto integrante del Frente Oliver Sinisterra, grupo armado que opera entre Colombia y Ecuador.

La detención se realizó la tarde del martes 21 de octubre del 2025 en el sector Río Verde Alto de la parroquia de Lita. El Ministerio de Defensa calificó al hombre como un objetivo de mediano valor.

En el operativo se decomisaron armas y municiones. Además se desmanteló un campamento con maquinaria y sustancias peligrosas que eran utilizadas para la minería ilegal.

El operativo se realizó con información obtenida por inteligencia militar y se prevé que el decomiso generó una afectación económica de 255 000 dólares al grupo irregular. Según el Ejército, alias 'Cali' tenía en su poder un fusil R15 y dos alimentadoras.

Esta es la segunda captura de miembros de Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en menos de 48 horas. El lunes, 20 de octubre, el Ejército detuvo a cinco hombres.

La detención también se realizó en la provincia de Imbabura, pero en la zona de Buenos Aires, donde se han concentrado operaciones de minería ilegal y decenas de militares se han desplegado.

También, la semana pasada, se detuvo a siete personas, entre ellas a cinco colombianos, entre los que, según el Gobierno, había miembros del frente Oliver Sinisterra.