El futbolista Miller Bolaños fue detenido por incumplir el toque de queda

El futbolista ecuatoriano, Miller Bolaños, fue aprehendido la madrugada de este miércoles 25 de marzo en Guayas, por conducir durante el toque de queda.

Según fuentes policiales, el procedimiento se ejecutó alrededor de las 02:08, cuando agentes detuvieron al jugador de Club Sport Emelec, en compañía de otras dos personas.

Los tres se encontraban circulando en la vía pública fuera del horario permitido, incumpliendo la restricción de circulación de 23:00 a 05:00 hasta el 31 de marzo de 2026.

Este toque de queda es focalizado y aplica únicamente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Miller Bolaños es sentenciado a ocho meses de cárcel

Según el reporte, Bolaños se movilizaba en un vehículo junto a sus acompañantes cuando fue interceptado por las fuerzas del orden, lo que derivó en su detención. El jugador fue puesto a órdenes de autoridades judiciales.

No es la primera vez que el jugador enfrenta problemas con la justicia. En 2025, Bolaños fue sentenciado a ocho meses de prisión por un caso relacionado con presunto porte de armas en el cantón Daule.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que el incumplimiento del toque de queda puede acarrear sanciones penales, que van de uno a tres años de prisión.