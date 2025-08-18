¡No irá a la cárcel! Miller Bolaños debe permanecer en su casa desde las 21:00

El futbolista Miller Bolaños fue condenado por intimidación, pero su abogado logró revocar la condena.

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños no irá a prisión. Su abogado defensor logró que se suspenda la condena de ocho meses de prisión que estaba vigente en su contra por el delito de intimidación, según se conoció este lunes 18 de agosto del 2025.

Sin embargo, Bolaños debe cumplir una serie de medidas alternativas a la prisión durante el tiempo que debía estar en prisión. Una de ellas es la presentación una vez por semana ante un juez en la Corte de Justicia de Guayas.

Además, el jugador del Guayaquil City debe iniciar una terapia psicológica cuyos resultados se deben reportar al juez de forma mensual por ocho meses. El objetivo es determinar los avances que tenga del tratamiento.

El juez también dispuso que Miller Bolaños no puede salir de su domicilio pasadas las 21:00. Sin embargo, en caso de tener algún compromiso relacionado con su actividad profesional podrá salir siempre que se justifique la razón de movilizarse.

El jugador pagó además 5.000 dólares por daños que ocasionó a quienes lo acusaron de ingresar a su vivienda con un arma de fuego por dos ocasiones.

Los cargos contra el futbolista se iniciaron en junio pasado por tenencia de arma de fuego no autorizada, pero posteriormente la Fiscalía reformuló sus cargos por el delito de intimidación, que contempla una pena de uno a tres años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).