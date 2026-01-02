El canal Telesucesos anuncia el cierre de su señal abierta, el domingo 4 de enero del 2026
La estación televisiva anunció el final de su operación y la devolución de la frecuencia. La noticia se divulgó el viernes 2 de enero.
El canal Telesucesos estuvo 30 años al aire
El canal de señal abierta Telesucesos dejará de emitir programación, a partir de las 23:39 del domingo 4 de enero del 2026. La noticia se divulgó en la jornada matutina del viernes 2 de enero.
A través de un comunicado, la estación televisiva, que funcionó durante 30 años, anunció el cese de las operaciones. "Tras un proceso de evaluación responsable, de nuestras condiciones operativas y de sostenibilidad, hemos decidido concluir la emisión de la señal de Telesucesos".
Los directivos anunciaron que, tras el cierre, procederán a la devolución de la frecuencia al Estado ecuatoriano. Durante los 30 años al aire, el canal tuvo en su parrilla de contenidos noticieros, programas de contenido político, de variedades e incluso tuvo espacios para el deporte nacional e internacional.
El canal anunció la creación de nuevos proyectos, en plataformas digitales, "explorando formatos innovadores".
