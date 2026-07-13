Esto se sabe sobre la muerte de un hombre tras persecución policial cerca de Pomasqui

Un hombre fue abatido por la Policía en la avenida De Los Narcisos, en el norte de Quito

Un hombre de 31 años falleció la noche del 12 de julio de 2026 tras una intervención policial registrada en la avenida de los Narcisos, cerca de Pomasqui, en el norte de Quito.

Según el parte policial, personal del Grupo Motorizado La Delicia acudió al sitio luego de recibir una alerta del ECU 911 sobre la circulación de una motocicleta presuntamente robada en la avenida Córdoba Galarza.

Según la versión policial, los uniformados ubicaron una motocicleta cerca de la Escuela Superior de Policía e intentaron que el conductor detenga la marcha.

Sin embargo, el motociclista habría ignorado la orden policial, lo que dio inicio a una persecución que terminó en la avenida de los Narcisos.

La Policía indicó que, durante la persecución, el conductor habría exhibido un objeto con apariencia de arma de fuego, por lo que una mujer policía usó su arma de dotación y disparó. Como resultado, el hombre recibió dos impactos de bala y falleció en el lugar.

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Durante el levantamiento de indicios, los investigadores encontraron una motocicleta, un casco, un teléfono celular, una vaina percutida calibre 9 milímetros, el arma de dotación utilizada por la uniformada.

Además, entre los indicios recopilados consta un objeto plástico con características similares a una arma de fuego, que posteriormente fue identificado como una arma de juguete.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y recopilaron los elementos de convicción para investigar lo ocurrido.