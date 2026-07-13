La UAFE supervisa las cuentas de Barcelona como parte de controles antilavado

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) verifica el cumplimiento de obligaciones de Barcelona Sporting Club en el marco de una inspección técnica y de controles. El propósito es revisar a fondo el manejo económico de la institución entre los años 2022 y 2026. Así informó la institución en un comunicado.

Este procedimiento, formalizado tras previas aproximaciones regulatorias, tiene como propósito auditar los contratos de transferencia, acuerdos de patrocinio y flujos de caja del equipo guayaquileño. El primer acercamiento de esta entidad con el club ya se registró en el 2024.

La entidad insiste que este tipo de controles se continuarán realizando en otras entidades deportivas como parte de un plan de controles planificados.

Aunque el organismo regulador insiste en que estas acciones responden a su planificación anual de control a entidades deportivas, la coincidencia temporal con investigaciones de la Fiscalía General del Estado ha encendido las alarmas en el entorno del fútbol ecuatoriano.

La coincidencia con un caso en indagación

El detonante de la urgencia institucional radica en los recientes hallazgos del denominado "Caso Goleada", una trama judicial liderada por la Fiscalía que investiga una presunta red de lavado de activos.

Esta situación forzó a la directiva de Barcelona a separar de forma temporal las funciones administrativas de los frentes legales de los implicados, con la finalidad de evitar el bloqueo institucional de la marca deportiva.

Debido a las medidas cautelares y los procesos judiciales que vinculan al presidente Antonio Álvarez dentro de la instrucción fiscal, Barcelona SC tuvo que activar sus mecanismos internos de subrogación de funciones.

La representación legal y la conducción administrativa del club han quedado formalmente en manos de Miguel Montalvo Arias, quien ahora tiene la responsabilidad de liderar las respuestas institucionales ante el Estado.

Para mitigar el impacto mediático y evitar especulaciones sobre supuestas intervenciones forzosas, la cúpula dirigencial del "Ídolo" emitió un comunicado oficial aclarando los pormenores del procedimiento ejecutado.

La institución subrayó que la presencia de los peritos estatales no obedeció a un allanamiento ni a una irrupción policial, sino a una visita técnica programada con una semana de anticipación. Con este pronunciamiento, el equipo guayaquileño busca proyectar una postura de absoluta transparencia y colaboración frente a las solicitudes informativas emanadas por la UAFE.