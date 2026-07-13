Límite de gasto electoral: Quito podrá invertir hasta USD 827 136; Guayaquil supera el millón de dólares

El CNE aprobó el límite del gasto electoral para las elecciones seccionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los límites máximos de gasto electoral para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana 2027, fijando los montos que podrán utilizar los candidatos durante la campaña para prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales.

Entre las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil concentran los techos de gasto más altos para las candidaturas a alcalde, mientras que las provincias de la Amazonía mantienen incrementos especiales previstos en la normativa electoral.

Quito tendrá el mayor límite para la Alcaldía

De acuerdo con la resolución del CNE, los candidatos a la Alcaldía de Quito podrán destinar hasta USD 827 136 para su campaña electoral. El monto se calcula con base en el número de electores registrados en el Distrito Metropolitano, conforme al Código de la Democracia.

En el caso de las candidaturas a concejales, el límite será de USD 496 281,60 por cada circunscripción, tanto rural como urbana (Norte, Centro y Sur).

Guayaquil supera el millón de dólares

La ciudad con el mayor techo de gasto será Guayaquil. Los aspirantes a la Alcaldía podrán invertir hasta USD 807 863,20, mientras que para las candidaturas a concejales el límite será de USD 484 717,92 en cada circunscripción urbana y rural.

Cuenca tendrá un límite de USD 179 344 para la Alcaldía

En Cuenca, el gasto máximo autorizado para los candidatos a alcalde será de USD 179 344,80.

Para los postulantes a concejales, el CNE estableció un techo de USD 107 606,88 por circunscripción.

¿Cuáles son los límites en Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe?

En las provincias consultadas, los montos aprobados por el organismo electoral para las candidaturas a prefecto y viceprefecto son:

Límite de gasto electoral para las Elecciones Seccionales 2027 Provincia / Ciudad Dignidad Límite de gasto Quito (Pichincha) Alcaldía USD 827.136,00 Guayaquil (Guayas) Alcaldía USD 807.863,20 Cuenca (Azuay) Alcaldía USD 179.344,80 Manabí Prefectura USD 396.474,90 Esmeraldas Prefectura USD 130.923,00 Sucumbíos Prefectura USD 64.902,24 Zamora Chinchipe Prefectura USD 39.000,00

Para las principales alcaldías de estas provincias, los límites son:

Portoviejo: USD 118 969,60 (alcaldía). Los concejales podrán gastar hasta USD 62 175,84 por circunscripción.

USD 118 969,60 (alcaldía). Los concejales podrán gastar hasta USD 62 175,84 por circunscripción. Esmeraldas: USD 66 630,00 para la Alcaldía y USD 39 978 para cada circunscripción de concejales.

USD 66 630,00 para la Alcaldía y USD 39 978 para cada circunscripción de concejales. Lago Agrio (Sucumbíos): USD 44 622,24 para la Alcaldía. Los candidatos a concejales tendrán un límite de USD 26 773,34.

USD 44 622,24 para la Alcaldía. Los candidatos a concejales tendrán un límite de USD 26 773,34. Zamora: USD 26 000 para la Alcaldía y USD 15 600 para las candidaturas a concejales.

¿Cómo calcula el CNE el gasto electoral?

La resolución establece que el límite para las alcaldías se obtiene multiplicando USD 0,40 por cada elector inscrito en el registro electoral del cantón o distrito metropolitano. Además, se fijan montos mínimos para los cantones con menor población.

En el caso de las prefecturas, el cálculo corresponde a USD 0,30 por elector, mientras que para los concejales el límite equivale al 60 % del valor fijado para la respectiva alcaldía. En las provincias amazónicas se aplica un incremento del 30 % debido a sus condiciones geográficas